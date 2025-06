Bruxelas quer simplificar tributação de PME para poupar 3,4 mil milhões de euros

Com estas empresas de menor dimensão a ascenderem a um total de 24 milhões de companhias, que representam 99% do tecido empresarial da UE e que são responsáveis por dois terços dos empregos do setor privado, Bruxelas quer então uma "simplificação importante no domínio da fiscalidade direta para as PME que tenham criado uma presença tributável noutro Estado-membro através de um estabelecimento estável", de acordo com o rascunho da proposta que será hoje apresentada e à qual a agência Lusa teve acesso.