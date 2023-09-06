Bruxelas quer sistemas de segurança social da UE digitalizados para simplificar documentos

A Comissão Europeia apelou esta quarta-feira a esforços aos Estados-membros da União Europeia (UE) para digitalizarem os sistemas de segurança social, visando assim reduzir os procedimentos em papel e facilitar o transporte de documentos por via digital..Numa comunicação divulgada esta quarta-feira, o executivo comunitário propõe "medidas concretas para continuar a digitalizar a coordenação dos sistemas de segurança social na Europa", visando tornar o acesso aos serviços "mais rápido e mais simples a nível transfronteiras, utilizando plenamente as ferramentas digitais e reduzindo os encargos administrativos para os cidadãos e as empresas".."Esta ação melhorará o intercâmbio de informações entre as instituições nacionais de segurança social e acelerará o reconhecimento e a concessão de prestações elegíveis transfronteiras e, deste modo, será mais fácil para os europeus viverem, trabalharem e viajarem no estrangeiro, para as empresas fazerem negócios noutros países da UE e para as administrações nacionais coordenarem a segurança social além-fronteiras", assinala a instituição em nota à imprensa..Em concreto, a Comissão Europeia pede aos países para acelerarem a implementação do projeto Intercâmbio Eletrónico de Informações de segurança social, de troca de dados entre os Estados-membros, "de modo que esteja plenamente operacional até ao final de 2024 em toda a Europa" e, assim, seja possível "afastar procedimentos em papel, morosos e pesados"..Ao mesmo tempo, Bruxelas quer introduzir carteiras de identidade digital da UE, "que permitirão aos cidadãos da UE transportar versões digitais de documentos de direitos, como o Cartão Europeu de Seguro de Doença, facilitando a verificação instantânea desses documentos pelas instituições de segurança social, pelas inspeções do trabalho e pelos prestadores de cuidados de saúde", explica, garantindo o combate à fraude..A instituição exorta também os países a disponibilizarem mais procedimentos de coordenação da segurança social totalmente online, para facilitar a deslocação e o trabalho das pessoas no estrangeiro e garantir o acesso rápido às suas prestações elegíveis, e a participarem na fase piloto do Passe Europeu de Segurança Social, para simplificar a emissão e a verificação dos direitos de segurança social dos cidadãos ao nível transfronteiriço..O 'braço' executivo da UE diz-se pronto para apoiar os países europeus na execução destas ações, prestando assistência técnica e financiamento comunitário, por exemplo através do Programa Europa Digital, do InvestEU, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo Social Europeu Mais..Cabe agora aos colegisladores - Conselho e Parlamento - aprovarem a abordagem definida na presente comunicação, tendo ainda de avançar na revisão das regras da UE em matéria de coordenação da segurança social com vista a esta digitalização.