Bruxelas revê em baixa crescimento económico da UE para 1,4% em 2024

"Prevê-se que a menor dinâmica de crescimento na UE se prolongue até 2024 e o impacto da política monetária restritiva deverá continuar a restringir a atividade económica. Uma vez que as perspetivas para o crescimento e o comércio mundiais permanecem praticamente inalteradas em comparação com a [projeção de] primavera, a economia da UE não pode contar com um forte apoio da procura externa, mas prevê-se ainda assim uma ligeira retoma do crescimento no próximo ano uma vez que a inflação continua a abrandar, o mercado de trabalho permanece robusto e os rendimentos reais recuperam gradualmente", elenca a instituição.