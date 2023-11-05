Bruxelas revela avaliação dos orçamentos dos Estados-membros para 2024 no dia 21

A União Europeia vai revelar a avaliação das leis orçamentais para 2024 dos Estados-membros no dia 21 de novembro, anunciou hoje o comissário europeu de Economia, Paolo Gentiloni, citado pela Ansa..Segundo aquela agência de notícias italiana, o anúncio foi feito durante uma entrevista de Paolo Gentiloni ao canal de televisão de Itália Rai Tre.."Estamos a trabalhar nisso", afirmou o comissário europeu..Na referida entrevista, Paolo Gentiloni, refere a Ansa, recordou ainda as "mensagens-chave" das recomendações de 2023: "Tentar reduzir as medidas extraordinárias de apoio aos custos da energia e preservar o espaço para o investimento público", apontou.."A preservação do investimento e a prudência nas despesas correntes são duas das recomendações para a avaliação da União Europeia", cita a Ansa.