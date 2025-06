Carros elétricos chineses já representam 8% do mercado na UE e são 20% mais baratos

No dia em que a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, anunciou a abertura de uma investigação contra subvenções no setor dos automóveis elétricos provenientes da China, funcionários da instituição revelaram, num encontro com a imprensa europeia incluindo a Lusa, que, atualmente, as marcas chinesas detêm 8% da quota de mercado da União Europeia (UE), "após terem começado do nada há cerca de três anos".