Comissário europeu das Pescas pede "decisão responsável" sobre capturas em 2024

O acordo com o Reino Unido engloba totais admissíveis de capturas (TAC) para 85 unidades populacionais, com 388 mil toneladas de TAC para os 27 e o bilateral com a Noruega prevê que a UE receba 9.983 toneladas de bacalhau do Ártico em troca de permitir capturas de 48.000 toneladas de verdinho à frota daquele país nórdico.