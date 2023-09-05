Comissário europeu do Alargamento anuncia na Turquia apoio de 781 milhões de euros para refugiados

O comissário europeu da Vizinhança e Alargamento, Olivér Várhelyi, visita a Turquia na quarta-feira e quinta-feira, a primeira visita oficial após as presidenciais de maio, que servirá para anunciar 781 milhões de euros para refugiados mais vulneráveis..A informação foi divulgada esta terça-feira pela Comissão Europeia, que destacou que aquela que é a primeira visita oficial de um representante da UE ao país após as eleições presidenciais de maio deste ano visa "debater as relações bilaterais e a cooperação com a Turquia"..Nesta visita a Ancara, na quarta-feira e quinta-feira, o comissário europeu da Vizinhança e Alargamento, Olivér Várhelyi, assinará então "um contrato de 781 milhões de euros que prevê fundos da UE para uma rede de segurança social para os refugiados mais vulneráveis, como parte do financiamento adicional de três mil milhões de euros prometido pela UE para continuar a apoiar os refugiados no país", realça a Comissão Europeia..O executivo comunitário especifica que Olivér Várhelyi terá reuniões com os ministros dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, do Comércio, Omer Bolat, da Família e dos Serviços Sociais, Mahinur Özdemir Göktas, da Energia e dos Recursos Naturais, Alparslan Bayraktar, e da Indústria e Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir.."A visita surge na sequência das conclusões do Conselho Europeu de junho passado, em que os líderes da UE convidaram o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, e a Comissão Europeia a apresentarem um relatório ao Conselho Europeu sobre a situação das relações UE-Turquia", justifica Bruxelas na nota à imprensa..Visando uma parceria "estratégica e prospetiva", a visita antecede ainda a publicação do próximo relatório sobre o alargamento, prevista para outubro..Na semana passada, o executivo comunitário assinou um acordo de associação com a Turquia que abre o acesso ao Programa Europa Digital, no valor de 7,5 mil milhões de euros, que, uma vez em vigor, permitirá às empresas, administrações públicas e outras organizações elegíveis do país participar em projetos que utilizam tecnologias digitais..Recentemente, a Comissão Europeia propôs ainda um apoio financeiro de 400 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da UE para prestar assistência à Turquia na sequência dos danos causados pelos terramotos devastadores de fevereiro de 2023..O até então presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, venceu novamente as presidenciais em maio passado, confirmando um novo mandato na Turquia após 20 anos no poder.