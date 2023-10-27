Consumo das famílias cai na zona euro no segundo trimestre, mas rendimento sobe

O consumo real das famílias per capita na zona euro diminuiu 0,2% no segundo trimestre, mas o rendimento real subiu 0,1%, segundo dados divulgados pelo Eurostat esta sexta-feira..O consumo dos agregados familiares tinha crescido 0,7% no período homólogo e recuou 0,5% no primeiro trimestre do ano..Por seu lado, o rendimento das famílias baixou 0,6% entre abril e junho de 2022 e aumentou outro tanto nos primeiros três meses do ano..Na União Europeia (UE), o consumo real das famílias per capita recuou 0,1%, face a um aumento homólogo de 0,5% e um recuo em cadeia de 0,9%..O rendimento dos agregados familiares, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu, avançou 0,3%, depois de ter recuado 0,8% no mesmo trimestre de 2022 e acelerado 0,5% entre janeiro e março de 2023.