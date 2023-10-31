Crescimento do PIB francês desacelera para 0,1% no terceiro trimestre

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) francês abrandou para 0,1% no terceiro trimestre, mantendo-se apenas em terreno positivo graças à retoma do consumo das famílias, segundo uma primeira estimativa do instituto de estatística francês (INSEE)..Este modesto aumento do PIB entre julho e setembro, em linha com as previsões do INSEE, marca um claro abrandamento em relação ao crescimento de 0,6% registado no segundo trimestre - que o instituto reviu em alta em 0,1 pontos..Para o conjunto do ano de 2023, o INSEE prevê um crescimento de 0,9%, idêntico à previsão do Banco de França e ligeiramente inferior à do Governo (+1%)..Após um período de abrandamento, o consumo de bens e serviços das famílias aumentou 0,7% no terceiro trimestre, marcado nomeadamente por um aumento do consumo alimentar, num contexto de abrandamento da inflação..O investimento das empresas manteve o seu dinamismo (+1,5%)..Por outro lado, após um segundo trimestre dinâmico, as exportações registaram uma contração de 1,4% no período, pelo que o contributo do comércio externo para o crescimento foi negativo..A produção da indústria transformadora também caiu, 0,3%, enquanto a produção dos serviços mercantis abrandou para 0,3%.