Custos horários da mão-de-obra na zona euro sobem 4,5% no segundo trimestre

No segundo trimestre, face ao período homólogo, as maiores subidas dos custos da mão-de-obra registaram-se na Hungria (17,3%), Croácia e Eslovénia (14,5% cada) e na Roménia (14,4%), com outros cinco Estados-membros a apresentarem aumentos superiores a 10%: Bulgária (14,2%), Polónia (13,3%), Estónia (13,1%), Lituânia (12,4%) e Letónia (12,3%).