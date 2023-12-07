Emprego subiu 1,3% na zona euro no terceiro trimestre

A taxa de emprego aumentou, no terceiro trimestre, 1,3% na zona euro e 1,2% na União Europeia (UE), face ao mesmo período de 2022, indica o Eurostat, esta quinta-feira..Na comparação com o trimestre anterior, o emprego subiu 0,2%, quer nos países da área do euro, quer no conjunto dos 27 Estados-membros..Segundo estima o serviço estatístico europeu, no terceiro trimestre, 216,6 milhões de pessoas estavam empregadas, das quais 168,7 milhões na zona euro..Entre os Estados-membros, as maiores subidas homólogas da taxa de emprego foram observadas em Malta (5,8%), na Irlanda (4,0%) e em Espanha (3,6%), enquanto a Finlândia (-0,8%), a Bulgária e a Roménia (-0,6% cada) e a Letónia (-0,2%), apresentaram as únicas baixas..Comparando com o segundo trimestre de 2023, entre julho e setembro, a Lituânia e Malta (1,4% cada) e a Espanha (1,3%), tiveram os maiores avanços do emprego e a Estónia (-0,9%), a República Checa (-0,7%) e a Finlândia (-0,6%) registaram os únicos recuos..Em Portugal, a taxa de emprego cresceu 1,0% na variação homóloga e 0,1% em cadeia.