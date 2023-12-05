Empresas espanholas podem ser suspensas de bolsa se incumprirem a lei da paridade

As empresas cotadas em Espanha que não cumpram a paridade entre homens e mulheres em cargos de direção e nos conselhos de administração incorrem numa infração grave que vai desde multas até à sua suspensão em bolsa..O Conselho de Ministros espanhol aprovou esta terça-feira de novo para submissão ao parlamento da lei da paridade que obriga a que as mulheres tenham entre 40% e 60% de representação nos órgãos de decisão das empresas cotadas.."A meritocracia sem paridade não é possível", afirmou em conferência de imprensa a ministra da Igualdade, Ana Redondo, que recordou os prazos de entrada em vigor da obrigação da paridade, que não mudaram desde o texto aprovado em maio..A partir de 30 de junho de 2024 entrará em vigor para as 35 empresas com maior valor de capitalização bolsista e desde 30 de junho de 2025 para as cotadas com uma capitalização bolsista superior aos 500 milhões e, um ano depois, para as que estão abaixo deste valor..A supervisora do mercado espanhol, a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), será responsável por garantir o cumprimento das obrigações de representação paritária nas sociedades cotadas..O princípio de equilíbrio através da regra 40-60 será aplicado também às entidades de interesse público que tenham mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios de mais de 50 milhões de euros ou ativos de 43 milhões..O mesmo é também aplicado às associações profissionais, cujo cumprimento é obrigatório a partir de 26 de junho de 2026 e que caso não seja possível alcançar a paridade têm de informar quais as causas e qual o plano para torná-lo efetivo no prazo mais curto possível..O princípio de representação equilibrada também se aplica a órgãos constitucionais e administração do Estado..Ou seja, afetará o Governo, as listas eleitorais e os órgãos constitucionais como o Tribunal Constitucional, Conselho de Estado, Tribunal de Contas, Conselho Fiscal e Conselho Geral de Magistratura.