Eurorregiões de França, Portugal e Espanha querem reforçar cooperação dentro da UE

"Somente assim asseguraremos a continuidade e consistência do nosso trabalho, abrindo o leque de áreas e projetos em que podemos contribuir", indicam as conclusões do encontro, no qual estiveram presentes representantes do AECT Aquitânia/Euskadi/Navarra, do AECT Pirenéus Mediterrâneo, do AECT Rio Minho, do AECT Galiza -- Norte de Portugal (GNP) e do AECT Chaves-Veríne do AECT Duero-Douro.