Expectativas de investimento da Alemanha caem consideravelmente em novembro

As empresas na Alemanha reduziram significativamente os seus planos de investimento, com as expectativas de investimento do ifo para 2023 a caírem para 2,2 pontos em novembro, contra 14,7 pontos em março..No Business Survey do instituto ifo, divulgado esta segunda-feira, Lara Zarges, especialista em economia do instituto, afirma que "o clima de investimento deteriorou-se visivelmente" devido ao "aumento dos custos de financiamento, da fraca procura e da incerteza quanto à política económica"..As empresas também estão cautelosas em relação ao próximo ano, com as expectativas de investimento do ifo a serem ligeiramente inferiores às deste ano..As empresas do setor do comércio são as mais pessimistas, já que são cada vez mais as que pretendem reduzir as despesas de investimento..Para o ano em curso, as expectativas de investimento baixaram de mais 3,7 pontos para menos 3,5 pontos, caindo para menos 14,6 pontos para 2024..Os prestadores de serviços também reduziram os seus planos para 2023, com as expectativas de investimento a descerem de mais 13,6 pontos para mais 1,0 pontos e no próximo ano, tencionam investir apenas ligeiramente mais do que este ano..O ifo refere que as empresas da indústria transformadora são as mais otimistas, com a maioria a tencionar investir um pouco mais este ano e no próximo..No entanto, o instituto alemão sublinha que as empresas da indústria transformadora reduziram significativamente os seus planos para este ano.