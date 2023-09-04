Exportações alemãs recuam em julho 1,0% e importações 10,2%

A balança comercial alemã registou, em julho, um excedente de 15 900 milhões de euros, apesar do abrandamento homólogo de 1,0% nas exportações, uma vez que as importações caíram 10,2% ao ano, anunciou esta segunda-feira o departamento estatístico..As exportações de mercadorias, ajustadas sazonalmente e de calendário, registaram uma contração homóloga de 1,0% e uma descida de 0,9% em cadeia, para 130 400 milhões de euros, segundo o Departamento Federal de Estatística (Destatis)..Já as importações caíram 10,2% face a julho de 2022, mas aceleraram 1,4% face a junho deste ano, para 114 500 mil milhões de euros, segundo os dados provisórios divulgados..O comércio com países da União Europeia representou a exportação de bens no valor de 71,9 mil milhões de euros, e a importação estimada de 61,7 mil milhões de euros, tendo aumentado, respetivamente, 0,5% e 2,9%, em termos homólogos.