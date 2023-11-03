DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Exportações da Alemanha em setembro caem 7,5% em termos homólogos e 2,4% em cadeia

As importações caíram 16,6% em face ao mesmo mês de 2022 e 1,7% face a agosto, para 110 mil milhões de euros.
A Alemanha exportou bens no valor de 126 500 milhões de euros em setembro, menos 7,5% em termos homólogos e menos 2,4% que em agosto, depois de eliminados os efeitos sazonais e de calendário, segundo dados preliminares divulgados esta sexta-feira.

De acordo com os dados divulgados pela agência federal de estatística alemã (Destatis), as importações caíram 16,6% em face ao mesmo mês de 2022 e 1,7% face a agosto, para 110 mil milhões de euros.

A balança comercial da principal economia da Europa fechou com um excedente de 16.500 milhões de euros, contra 17 700 milhões em agosto, em dados corrigidos de efeitos sazonais e de calendário, e 5.000 milhões em setembro de 2022.

As exportações para os países membros da zona euro caíram 2,4% em setembro em relação a agosto, para 48 800 milhões de euros, e para os da União Europeia (UE) que não partilham a moeda comum, 1,3%, para 20.900 milhões.

As importações dos países membros da zona euro diminuíram 3,8% em relação a agosto, para 38.900 milhões de euros, e as dos países que não partilham a moeda comum diminuíram 0,2%, para 19 800 milhões de euros.

A Alemanha exportou bens no valor de 56.700 milhões de euros para países terceiros em setembro, menos 2,8% do que no mês anterior, e as importações caíram 0,6% para 51.300 milhões de euros.

A maior parte das exportações alemãs em setembro destinaram-se aos Estados Unidos, embora tenham diminuído 4% em relação a agosto, para 12.800 milhões de euros.

As exportações para a China sofreram uma contração de 7,3%, para 7 700 milhões de euros, enquanto as exportações para o Reino Unido aumentaram 2,3%, para 6 300 milhões de euros.

A maior parte das importações em setembro veio da China, de onde foram importados bens no valor de 13 mil milhões de euros, menos 0,9 % do que no mês anterior.

As importações dos Estados Unidos aumentaram em setembro 0,5% para 7 700 milhões de euros e as do Reino Unido 5,2% para 3 200 milhões de euros.

As exportações para a Rússia caíram 11,2% em relação a agosto, para 600 milhões de euros, em dados ajustados para efeitos de calendário e sazonais, e 41,7% em relação a setembro do ano passado, quando tinham caído acentuadamente devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

As importações da Rússia cresceram 7,5% em setembro, em comparação com o mês anterior, para 200 milhões de euros, enquanto sofreram uma contração de 89,4% em relação ao ano anterior.

Excluindo os efeitos sazonais e de calendário, a Alemanha exportou bens no valor de 129.200 milhões de euros em setembro, enquanto as importações atingiram 110.200 milhões de euros.

As exportações registaram uma contração homóloga de 10,5% e as importações de 18,5%.

Em termos nominais, a economia alemã acumulou um excedente comercial de 19.000 milhões de euros em setembro, em comparação com 9 100 milhões no mesmo mês de 2022.

