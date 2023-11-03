Exportações da Alemanha em setembro caem 7,5% em termos homólogos e 2,4% em cadeia

A Alemanha exportou bens no valor de 126 500 milhões de euros em setembro, menos 7,5% em termos homólogos e menos 2,4% que em agosto, depois de eliminados os efeitos sazonais e de calendário, segundo dados preliminares divulgados esta sexta-feira..De acordo com os dados divulgados pela agência federal de estatística alemã (Destatis), as importações caíram 16,6% em face ao mesmo mês de 2022 e 1,7% face a agosto, para 110 mil milhões de euros..A balança comercial da principal economia da Europa fechou com um excedente de 16.500 milhões de euros, contra 17 700 milhões em agosto, em dados corrigidos de efeitos sazonais e de calendário, e 5.000 milhões em setembro de 2022..As exportações para os países membros da zona euro caíram 2,4% em setembro em relação a agosto, para 48 800 milhões de euros, e para os da União Europeia (UE) que não partilham a moeda comum, 1,3%, para 20.900 milhões..As importações dos países membros da zona euro diminuíram 3,8% em relação a agosto, para 38.900 milhões de euros, e as dos países que não partilham a moeda comum diminuíram 0,2%, para 19 800 milhões de euros..A Alemanha exportou bens no valor de 56.700 milhões de euros para países terceiros em setembro, menos 2,8% do que no mês anterior, e as importações caíram 0,6% para 51.300 milhões de euros..A maior parte das exportações alemãs em setembro destinaram-se aos Estados Unidos, embora tenham diminuído 4% em relação a agosto, para 12.800 milhões de euros..As exportações para a China sofreram uma contração de 7,3%, para 7 700 milhões de euros, enquanto as exportações para o Reino Unido aumentaram 2,3%, para 6 300 milhões de euros..A maior parte das importações em setembro veio da China, de onde foram importados bens no valor de 13 mil milhões de euros, menos 0,9 % do que no mês anterior..As importações dos Estados Unidos aumentaram em setembro 0,5% para 7 700 milhões de euros e as do Reino Unido 5,2% para 3 200 milhões de euros..As exportações para a Rússia caíram 11,2% em relação a agosto, para 600 milhões de euros, em dados ajustados para efeitos de calendário e sazonais, e 41,7% em relação a setembro do ano passado, quando tinham caído acentuadamente devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia..As importações da Rússia cresceram 7,5% em setembro, em comparação com o mês anterior, para 200 milhões de euros, enquanto sofreram uma contração de 89,4% em relação ao ano anterior..Excluindo os efeitos sazonais e de calendário, a Alemanha exportou bens no valor de 129.200 milhões de euros em setembro, enquanto as importações atingiram 110.200 milhões de euros..As exportações registaram uma contração homóloga de 10,5% e as importações de 18,5%..Em termos nominais, a economia alemã acumulou um excedente comercial de 19.000 milhões de euros em setembro, em comparação com 9 100 milhões no mesmo mês de 2022.