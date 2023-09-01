Fábricas transformadoras na Itália despedem com agravamento da recessão em agosto

As fábricas italianas começaram a reduzir a sua força de trabalho, já que, em agosto, a recessão na indústria transformadora do país não mostrou sinais de abrandamento, revela o inquérito aos gestores de compras da S&P Global..O índice PMI da indústria transformadora na Itália, baseado nos inquéritos realizados aos gestores de compras e elaborado pela S&P Global, mostrou que em agosto o nível deste indicador caiu para 47,9 pontos, prolongando a tendência negativa anteriormente verificada..A terceira maior economia da zona euro registou uma queda da atividade do setor manufatureiro para 49 pontos em julho deste ano, quando no mesmo mês do ano anterior a evolução da atividade da indústria transformadora se situou em 51,5 pontos, o que revelava um período de expansão da sua atividade..Quanto ao emprego, este caiu para 51,2 pontos em agosto, contra 52,8 pontos em julho, o nível mais baixo desde janeiro deste ano, segundo o S&P Global 2023, citado pela agência financeira Bloomberg..Os prazos de entrega dos fornecedores, por sua vez, também caíram em relação ao mês anterior, situando-se no nível mais baixo desde janeiro deste ano.