Inflação abranda em setembro para 4,3% na zona euro e 4,9% na UE

A taxa de inflação homóloga da zona euro abrandou, em setembro, para os 4,3% e a da União Europeia para os 4,9%, face a 5,2% e 5,9% em agosto, divulgou o Eurostat esta quarta-feira..Em setembro de 2022, os países da moeda única tinham registado uma inflação de 9,9% e, no conjunto dos 27 Estados-membros, de 10,9%..A inflação subjacente na zona euro - que exclui os agregados mais voláteis como energia, bens alimentares, álcool e tabaco - fixou-se, em setembro, nos 4,5%, valor que se compara com a taxa de 5,3% em agosto..Entre os Estados-membros, as menores taxas de inflação - medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC), que permite fazer comparações - foram observadas nos Países Baixos (-0,3%), na Dinamarca (0,6%) e na Bélgica (0,7%)..As mais altas, pelo seu lado, registaram-se na Hungria (12,2%), Roménia (9,2%) e Eslováquia (9,0%)..Em Portugal, o indicador - medido pelo IHPC - recuou para os 4,8%, face aos 5,3% em agosto..Na comparação com agosto, a inflação homóloga recuou, em setembro, em 21 Estados-membros, manteve-se estável num e subiu em outros cinco.