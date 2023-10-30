Inflação estimada em Espanha de 3,5% em outubro

Os preços em Espanha subiram 3,5% em outubro, uma inflação igual à de setembro, segundo uma estimativa divulgada esta segunda-feira pelo Instituto de Estatística espanhol (INE)..No comportamento da inflação (subida dos preços comparando com o mesmo mês do ano anterior) em outubro em Espanha destaca-se a eletricidade, que diminuiu menos do que em outubro de 2022, disse o INE..Por outro lado, segundo o instituto, os preços dos combustíveis baixaram e os dos alimentos e bebidas não alcoólicas subiram menos do que no ano passado..A inflação subjacente (que exclui a energia e os alimentos frescos, não elaborados) foi de 5,2% em outubro, menos seis décimas do que em setembro..A confirmar-se os 3,5% de inflação em Espanha em outubro, será a primeira estabilização da subida dos preços no país depois de três meses consecutivos de aumento..Espanha fechou o ano passado com a taxa de inflação mais baixa da União Europeia (5,7%), depois de no primeiro semestre de 2022 ter tido dos valores mais elevados e de em julho se ter registado a inflação mais alta no país desde 1984 (10,77%)..Ao longo de 2022, o país aprovou vários pacotes de medidas para responder à inflação superiores a 3% do Produto Interno Bruto (PIB), cerca de 45.000 milhões de euros, entre ajudas diretas a consumidores e empresas e benefícios fiscais, como a redução do IVA (imposto sobre o consumo) da eletricidade e do gás para 5% ou um desconto de 20 cêntimos por litro na compra de combustíveis..Para tentar responder à escalada dos preços dos alimentos, entrou em vigor em janeiro um novo conjunto de medidas que incluem a suspensão do IVA de alguns alimentos e produtos considerados básicos..Em agosto deste ano, Espanha continuava a ter uma das taxas de inflação mais baixas da União Europeia, segundo os dados mais recentes.