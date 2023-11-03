Mais 36 936 inscritos nos serviços de desemprego em Espanha em outubro

O número de inscritos em centros de desemprego em Espanha aumentou em 36 936 no mês de outubro, para 2,75 milhões de pessoas, revelou o Ministério do Trabalho espanhol, esta sexta-feira..Outubro foi o terceiro mês consecutivo de aumento de desempregados oficialmente inscritos nos serviços oficiais em Espanha..O mês passado terminou com 2 759 404 pessoas sem trabalho registadas, sobretudo por causa do setor dos serviços e o fim da época alta do turismo de 2023..Por causa do turismo, outubro é tradicionalmente um mês de aumento de inscritos nos centros de emprego, mas o crescimento deste ano é o menor desde 2007, segundo dos dados oficiais do Ministério do Trabalho..Em paralelo, em outubro, aumentou em 92 862 o número de trabalhadores a descontar para a Segurança Social, para 20 817 657 pessoas..Segundo o Governo espanhol, apesar do aumento de inscritos no centro de emprego, a população ativa e com trabalho em Espanha está em "máximos históricos"..Espanha tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia..Segundo os dados mais recentes, de final de outubro, a taxa de desemprego no país aumentou no terceiro trimestre para 11,84% da população ativa, contra 11,60% no final de junho..A taxa de desemprego espanhola tinha atingido em junho o nível mais baixo desde 2008..O Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE) atribuiu a recuperação no terceiro trimestre principalmente a uma deterioração no setor dos serviços - que inclui o turismo, do qual dependem quase 12% dos empregos em Espanha.