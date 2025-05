Moldova pronta para iniciar negociações de adesão à UE - Comissão Europeia

Contudo, Bruxelas impõe três parâmetros que têm de ser cumpridos por Chisinau para satisfazer as suas aspirações europeias: "continuar a fazer progressos significativos na nomeação de elementos do Supremo Tribunal e de órgãos independentes do Ministério Público, assim como a nomeação de um novo procurador-geral num processo transparente e escolhido por mérito; alocar recursos adequados e estruturas ao gabinete do Procurador Anticorrupção da Moldova; ir mais longo no combate contra a oligarquia, incluindo legislação relevante sobre pagamento em dinheiro e fluxos financeiros".