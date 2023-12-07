PIB da zona euro mantém-se estável no terceiro trimestre

A economia da zona euro manteve-se estável no terceiro trimestre, face ao mesmo período de 2022 e recuou 0,1% na comparação em cadeia, segundo dados divulgados pelo Eurostat, esta quinta-feira..O Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia, por seu lado, manteve-se estável quer na variação homóloga, quer face ao segundo trimestre de 2023..No segundo trimestre, o PIB da zona euro tinha crescido 0,6% na comparação homóloga e 0,1% em cadeia e o da UE tinha avançado 0,5% e 0,1%, respetivamente..De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, entre julho e setembro, o PIB de Malta (7,1%) foi o que mais cresceu, seguindo-se o da Croácia (3,0%) e da Roménia (2,9%), face ao terceiro trimestre de 2022..As economias da Irlanda (-5,6%), da Estónia (-4,0%) e do Luxemburgo (-1,4%) apresentaram, por seu lado, as maiores quebras homólogas..Já na comparação com o segundo trimestre de 2023, Malta (2,4%), Polónia (1,5%) e Chipre (1,1%) registaram os maiores crescimentos do PIB e a Irlanda (-1,9%), a Estónia (-1,3%) e Finlândia (-0,9%) os maiores recuos..O PIB de Portugal cresceu, no período entre julho e setembro, 1,9% em termos homólogos e caiu 0,2% na comparação trimestral.