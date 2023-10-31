PIB da zona euro com recuo ligeiro no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,1% na zona euro no terceiro trimestre comparativamente ao período homólogo, com Portugal a registar a maior subida homóloga. No entanto, recuou 0,1% face ao trimestre anterior, segundo uma estimativa rápida do Eurostat..De acordo com os dados do gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, revelam que, no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2022, tanto o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro como o do conjunto da União Europeia (UE) cresceram 0,1%, subidas que surgem após crescimentos anuais de, respetivamente, 0,5% e 0,4% no trimestre anterior..Já na variação em cadeia, o PIB corrigido de sazonalidade diminuiu 0,1% na zona euro e aumentou 0,1% na UE neste terceiro trimestre, em comparação com o trimestre anterior..Antes, no segundo trimestre de 2023, o PIB tinha crescido 0,2% na área da moeda única e tinha permanecido estável na UE, segundo o Eurostat..Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis relativos ao terceiro trimestre de 2023, Portugal registou a maior subida homóloga (+1,9%), em comparação com o mesmo período de 2022, seguido por Espanha (+1,8%) e Bélgica (+1,5%)..Por seu lado, as maiores descidas anuais foram registadas na Irlanda (-4,7%), na Estónia (-2,5%), na Áustria e na Suécia (-1,2% ambos)..Em termos trimestrais, a Letónia (+0,6%) registou o maior aumento em comparação com o trimestre anterior, seguida pela Bélgica (+0,5%) e por Espanha (+0,3%), enquanto os maiores decréscimos foram registados na Irlanda (-1,8%), na Áustria (-0,6%) e na Chéquia (-0,3%)..Nas previsões macroeconómicas de verão, divulgadas em meados de setembro, a Comissão Europeia divulgou que a atividade económica "muito fraca" dos últimos meses na zona euro e UE, que deverá manter-se, motivou uma revisão em baixa das projeções para crescimento económico em 2024, para 1,3% e 1,4%.