PIB italiano contrai-se 0,4% no segundo trimestre

A economia italiana contraiu-se 0,4% no segundo trimestre deste ano, face ao anterior, e cresceu 0,4% em termos homólogos, anunciou esta sexta-feira o Instituto de Estatística italiano (Istat)..O consumo das famílias, por sua vez, manteve-se inalterado no trimestre em análise e cresceu 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo refere o Istat, citado pela agência de notícias financeiras Bloomberg..Além disso, os gastos públicos caíram 1,6% no segundo trimestre, face ao trimestre anterior e recuaram 0,2% em termos homólogos, adianta..Quanto ao investimento, há a assinalar uma queda de 1,8% no trimestre em apreço, contra o mesmo trimestre precedente, enquanto a queda em termos homólogos foi de 0,6%..As exportações italianas caíram 0,4% no segundo trimestre deste ano e em termos homólogos o recuo foi de 0,4%, segundo o Istat..Já as importações caíram 0,4% entre abril e junho deste ano, face ao primeiro trimestre deste ano, e recuaram igualmente 0,4% em termos homólogos.