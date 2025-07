PP junta milhares em Madrid contra alianças de Sánchez com separatistas

O PP foi o partido mais votado, mas sem maioria absoluta, e Feijóo submete-se esta semana, a partir de terça-feira, ao voto do parlamento espanhol como candidato a primeiro-ministro, numa tentativa de investidura que o partido e o seu líder reconhecem que será, quase com toda a probabilidade, falhada, por não contar com os apoios suficientes.