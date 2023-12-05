Preços na produção industrial recuam 9,4% na zona euro em outubro

Os preços na produção industrial recuaram em outubro, na comparação homóloga, 9,4% na zona euro e 8,7% na União Europeia (UE), arrastados pela quebra dos custos na produção energética (-25%), divulga o Eurostat..De acordo com o serviço estatístico da UE, face a setembro, os preços na produção industrial avançaram 0,2% tanto na área do euro quanto no conjunto dos 27 Estados-membros..Na comparação com outubro de 2022, as maiores descidas no indicador foram assinaladas na Bulgária (-25,9%), Bélgica (-20,5%) e Grécia (-14,7%), enquanto os maiores avanços se observaram no Luxemburgo (18,4%), na Eslovénia (2,5%) e na Eslováquia (1,1%)..Na variação em cadeia, a Irlanda (4,9%), a Itália (2,2%) e os Países Baixos (0,7%) registaram as maiores subidas dos preços na produção industrial e o Luxemburgo (-3,7%), a Letónia (-2,7%) e a Grécia (-1,9%) as maiores descidas..Em Portugal, o indicador caiu 5,4% face a outubro de 2022 e 0,8% na comparação mensal.