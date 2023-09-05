Principais bolsas europeias recuam na abertura

As bolsas europeias abriram a recuar esta terça-feira, num dia marcado por novos indicadores europeus e da OCDE, e que também marca o regresso de Wall Street, que não abriu na segunda-feira devido a um feriado..Cerca das 08h30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a perder 0,57% para 455,37 pontos..Entre as principais bolsas europeias, Paris era a que mais perdia, ao recuar 0,97%, seguindo-se Frankfurt e Londres, que apresentavam variações negativas respetivas de 0,67% e 0,64% desde a abertura..Milão desvalorizava 0,59% e Madrid 0,56%..Meia hora depois da abertura, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, ao recuar 0,71%, para 6.139,86 pontos..A sessão desta terça-feira decorre no dia em que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulga dados referentes à inflação e estão previstos indicadores sobre o Índice de Gestores de Compras (PMI) de vários países..O dia de hoje é também marcado pelo regresso de Wall Street, praça que na segunda-feira não abriu devido ao feriado do Labor Day..A nível cambial, o euro abriu no mercado de câmbios de Frankfurt a cotar-se em 1,0759 dólares, contra 1,0802 dólares na segunda-feira..Já o barril de petróleo Brent para entrega em novembro era negociado no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres por 88,67 dólares.