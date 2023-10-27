Principais empresas da zona euro antecipam contração da produção no terceiro e quarto trimestre

As principais empresas da zona euro observam uma contração da produção no terceiro e quarto trimestres do ano, segundo os resultados de recentes contactos com o Banco Central Europeu (BCE)..O BCE divulgou esta sexta-feira os resultados dos contactos que realizou com representantes de 56 empresas líderes da zona euro entre 25 de setembro e 5 de outubro.."Em média, os contactos descreveram um agravamento da atividade, consistente com uma ligeira contração da produção no terceiro e quarto trimestres de 2023", segundo o BCE..Além disso, as principais empresas da zona euro preveem uma moderação do crescimento dos preços, uma vez que os preços dos fatores de produção permanecem estáveis, mas esperam que as pressões salariais permaneçam fortes, embora prevejam uma pequena moderação do crescimento dos salários em 2024..O emprego tem-se mantido estável até agora, mas as perspetivas pioram um pouco..As empresas da zona euro estão "bastante pessimistas em relação às perspetivas para o resto de 2023 e, em alguns casos, para 2024", devido à queda dos rendimentos reais resultante da inflação e ao aumento das taxas de juro, acrescentou o BCE..Algumas empresas preveem uma melhoria da atividade no segundo semestre de 2024, mas não antecipam ainda uma recuperação das despesas de consumo.."No setor industrial, a atividade continuou fraca ou em contração nos bens intermédios, bens de consumo duradouros e na construção", acrescenta o BCE..As vendas de produtos eletrónicos de consumo e de bens duradouros para as famílias continuam baixas ou em queda, uma vez que a procura é reduzida devido à diminuição do rendimento disponível das famílias e pelo facto de muitas pessoas terem antecipado essas compras durante a pandemia de covid-19..A atividade no setor da construção é baixa ou está em contração e partes da cadeia de abastecimento estão a ajustar as existências, pelo que a procura de bens intermédios é baixa..Os produtores e distribuidores de aço, produtos químicos e materiais de construção, em particular, afirmaram que a sua atividade está em forte contração..Noutros setores da indústria transformadora, a atividade foi mais forte e, por exemplo, a procura de bens de consumo não duradouros manteve-se estável..A produção de bens de equipamento e no setor automóvel é elevada ou está a crescer porque muitas empresas estão a tentar satisfazer as encomendas em atraso, mas as carteiras de encomendas estão a diminuir em alguns setores, como o automóvel, o que leva a especular que as empresas irão cortar a produção ainda este ano ou no início de 2024, se a procura não melhorar.