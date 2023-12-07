Produção industrial na Alemanha cai 3,5% em outubro

A produção industrial na Alemanha caiu 3,5% em outubro em termos homólogos, apesar de uma melhoria de 0,1 pontos percentuais face à mesma variação no mês anterior, segundo dados publicados esta quinta-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis)..Face a setembro, a produção abrandou 0,4%, mês em que este indicador já tinha recuado 1,3% em cadeia, marcando, assim, o quinto mês consecutivo de quedas..Uma comparação trimestral, menos volátil, constatou que a produção foi 1,9% inferior no período entre agosto e outubro deste ano relativamente aos três meses anteriores..Em outubro deste ano, a produção da indústria excluindo energia e construção recuou 0,5% em cadeia, após ajustamento sazonal e de calendário..Já a produção de bens de equipamento baixou 1,0% face ao mês anterior, enquanto a produção de bens intermédios caiu 0,4%. A produção de bens de consumo aumentou 0,4% no mês..Fora da indústria, a produção de energia aumentou 7,1% em outubro de 2023, enquanto a produção na construção recuou 2,2% no mesmo período.."A descida observada em outubro de 2023 deve-se, em grande parte, ao desempenho do setor da 'construção de máquinas e equipamentos'. A produção neste setor diminuiu 6,3% em relação ao mês anterior, após ajustamento sazonal e de calendário", refere a Destatis em comunicado, que acrescentou que o setor automóvel subiu 0,7%.