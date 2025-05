Produção industrial recua 6,9% na zona euro em setembro

Segundo o gabinete estatístico da UE, os Estados-membros que registaram maiores recuos no indicador face a setembro de 2022 são a Irlanda (-27,2%), a Bélgica (-14,0%) e a Estónia (-12,5%), com as únicas subidas a serem observadas na Dinamarca (2,8%), na Grécia (2,1%), na Croácia (1,6%) e em Malta (0,4%).