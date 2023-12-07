Quarta ronda para compra conjunta de gás na UE capta ofertas de 13 fornecedores

Treze fornecedores internacionais de gás propõem fornecer um volume de gás de 9,13 mil milhões de metros cúbicos, em resultado da quarta ronda para aquisição conjunta pela União Europeia (UE), divulga o executivo comunitário..De acordo com dados da Comissão Europeia, ao quarto convite europeu para a aquisição conjunta de gás responderam 13 fornecedores internacionais fiáveis, numa oferta total de 9,13 mil milhões de metros cúbicos de gás, com a procura europeia a atingir 10,06 mil milhões de metros cúbicos..Com base nos volumes oferecidos na plataforma energética da UE, foram combinadas "as ofertas relevantes para 7,35 mil milhões de metros cúbicos de procura agregada", através do mecanismo AggregateEU, segundo um comunicado..Após as três primeiras rondas (maio, junho e setembro), foram agregados mais de 44 mil milhões de metros cúbicos de procura de gás por parte de empresas europeias e mais de 52 mil milhos de metros cúbicos foram oferecidos por fornecedores internacionais..Depois de procurar as ofertas mais competitivas, a AggregateEU combinou uma quantidade total de 34,78 mil milhões de metros cúbicos de gás para cobrir a procura europeia..As compras conjuntas iniciaram-se em maio de 2023, depois de os ministros da Energia de UE terem chegado a acordo, em novembro de 2022, na presidência portuguesa do Conselho, sobre o regulamento que permite as compras agregadas de gás, criado em resposta às subidas dos preços dos combustíveis e a uma maior diversidade nas fontes.