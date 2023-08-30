Sentimento económico recua em agosto na zona euro e União Europeia

O sentimento económico voltou a recuar, em agosto, face a julho, na zona euro (-1,2 pontos para os 93,3) e na União Europeia (UE, -0,6 pontos para os 92,9), segundo dados esta quarta-feira divulgados pela Comissão Europeia..De acordo com os dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN) do executivo comunitário, na UE e na zona euro, a confiança dos consumidores (-16 e -17 pontos, respetivamente) e dos empresários dos setores da indústria (-10,3 e -9,8), construção (-5,2 e -7,7) e comércio a retalho (-5 e -4,5) foram as que recuaram mais acentuadamente, de julho para agosto..Considerando as maiores economias da UE, o indicador do sentimento económico deteriorou-se em França (-2,5), na Alemanha (-2,4) e em Itália (-1,1), tendo melhorado em Espanha (1,5), na Polónia (1,2) e ligeiramente nos Países Baixos (0,2 pontos)..De acordo com a DG ECFIN, também o indicador das expectativas de emprego recuou em agosto: 1,3 pontos para os 102,1 na zona euro e -1,0 para os 101,7 pontos na UE..O sentimento económico está a diminuir, na UE, há sete meses consecutivos e, na zona euro, desde abril.