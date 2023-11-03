Taxa de desemprego na UE praticamente estável em setembro nos 6,0%

A taxa de desemprego na União Europeia (UE), em setembro, foi de 6,0%, uma estabilização em comparação com os 5,9% em agosto, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Eurostat..Em comparação com o período homólogo de 2022 (6,1%), a variação é semelhante, dá conta o Serviço de Estatística da UE..Ao nível dos países da zona euro, a taxa de desemprego em setembro foi de 6,5%, uma variação ligeira comparando com os 6,4% de agosto deste ano, mas abaixo dos 6,7% em setembro do ano passado..O Eurostat estima que haja 13.026 pessoas na União Europeia, das quais 11.017 na zona euro, desempregadas até setembro deste ano. De agosto para setembro houve mais 95.000 desempregados em toda a UE (69.000 na zona euro)..Contudo, comparado com o período homólogo de 2022, há menos 126.000 pessoas desempregadas na UE e menos 212.000 nos países da moeda única..Em setembro de 2023 havia mais de dois milhões e meio de jovens desempregados no conjunto dos 27 Estados-membros, dos quais pouco mais de dois milhões nos países da zona euro.