Taxa de desemprego na UE praticamente estável em setembro nos 6,0%

A taxa de desemprego em setembro, nos países da zona euro, foi de 6,5%, uma variação ligeira comparando com os 6,4% de agosto deste ano, mas abaixo dos 6,7% em setembro do ano passado.
A taxa de desemprego na União Europeia (UE), em setembro, foi de 6,0%, uma estabilização em comparação com os 5,9% em agosto, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Eurostat.

Em comparação com o período homólogo de 2022 (6,1%), a variação é semelhante, dá conta o Serviço de Estatística da UE.

O Eurostat estima que haja 13.026 pessoas na União Europeia, das quais 11.017 na zona euro, desempregadas até setembro deste ano. De agosto para setembro houve mais 95.000 desempregados em toda a UE (69.000 na zona euro).

Contudo, comparado com o período homólogo de 2022, há menos 126.000 pessoas desempregadas na UE e menos 212.000 nos países da moeda única.

Em setembro de 2023 havia mais de dois milhões e meio de jovens desempregados no conjunto dos 27 Estados-membros, dos quais pouco mais de dois milhões nos países da zona euro.

