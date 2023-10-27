UE aprova operação da Iberdrola e BP para criar estações de carregamento de veículos elétricos

A Comissão Europeia aprovou esta sexta-feira a criação de uma empresa comum pela Iberdrola, de Espanha, e pela BP, do Reino Unido, numa operação que respeita à instalação de estações de carregamento rápido de veículos, nomeadamente em Portugal..Segundo um comunicado do executivo comunitário, a operação respeita "principalmente aos mercados de instalação, exploração e manutenção de uma rede pública de estações de carregamento de veículos elétricos ("VE") com velocidades de carregamento rápidas e ultrarrápidas em Espanha e Portugal"..Bruxelas concluiu que a operação não levanta questões, dado o seu impacto limitado sobre a concorrência nos mercados em que as empresas operam e a presença de um número suficientemente elevado de operadores alternativos de pontos de carregamento.