UE vai impôr multas pesadas a indústrias que cometam crimes ambientais graves

A proposta está incluída na nova legislação sobre emissões industriais de resíduos poluentes, sobre a qual os colegisladores chegaram a um acordo negocial, e que visa "oferecer uma melhor proteção da saúde humana e do ambiente, reduzindo as emissões nocivas das instalações industriais, incluindo as explorações de pecuária intensiva, para a atmosfera, a água e o solo e através das descargas de resíduos", segundo um comunicado do Conselho.