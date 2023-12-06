Vendas a retalho recuam em outubro pelo sexto mês na zona euro e UE

As vendas a retalho recuaram em outubro, pelo sexto mês consecutivo, tanto na zona euro (-1,2%) quanto na União Europeia (UE -0,9%), face ao mesmo mês de 2022, divulga o Eurostat esta quarta-feira..Já na comparação com setembro, o volume das vendas do comércio de retalho teve um ligeiro aumento de 0,1% nos países da área do euro e de 0,3% na média dos 27 Estados-membros, com Portugal a apresentar o terceiro maior (0,4%)..Segundo os dados do serviço de estatísticas da UE, na variação homóloga, os recuos mais importantes foram observados na Eslovénia (-15,6%), na Hungria (-6,5%) e na Estónia (-5,5%) e os maiores avanços em Espanha (5,9%), na Dinamarca (4,2%), na Bulgária e no Luxemburgo (3,1% cada)..Face a setembro, as vendas a retalho tiveram as maiores subidas na Croácia (3,1%), nos Países Baixos (2,4%) e na Eslováquia (1,9%) e as principais quebras em França (-1,0%), na Bélgica e Áustria (-0,8% cada) e em Portugal e Espanha (-0,4% cada)..Na comparação homóloga, o indicador avançou, em Portugal, 0,5%.