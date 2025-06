Von der Leyen discursa pela última vez no mandato focada no futuro

Precisamente por ser realizado em plena contagem decrescente para as próximas eleições europeias, este discurso será mais focado no futuro do que os anteriores, que ficaram marcados por contextos como a pandemia de covid-19 em 2020 (com o anúncio de medidas como o reforço da União da Saúde), a crise energética em 2021 (com a divulgação do plano energético RepowerEU e da taxação sobre os lucros extraordinários das energéticas) e a guerra na Ucrânia causada pela invasão russa em 2022, que motivou iniciativas na defesa e levou a ser convidada de honra do seu discurso a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.