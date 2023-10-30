Exportações dos países lusófonos para Macau sobem 42,7% nos primeiros nove meses

As exportações de mercadorias dos países de língua portuguesa para Macau subiram 42,7% nos primeiros nove meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2022, segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira..Os países lusófonos exportaram mercadorias no valor de 1,08 mil milhões de patacas (126 milhões de euros), de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de Macau..Já o valor exportado por Macau para os países de língua portuguesa foi de 662 mil patacas (77,8 mil euros), registando um decréscimo de 51,1%..O montante total do comércio externo de mercadorias entre janeiro e setembro de 2023 em Macau correspondeu a 115,3 mil milhões de patacas (13,5 mil milhões de euros) e desceu 2,6%, face aos 112,37 mil milhões de patacas (13,2 mil milhões de euros) registados em idêntico período de 2022..A DSEC adiantou ainda que o défice da balança comercial em março foi de 96,28 mil milhões de patacas (11,31 milhões de euros).