FMI critica agências de 'rating' por não valorizem objetivos ambientais

"As atuais metodologias as agências de 'rating' não recompensam os países de baixo e médio rendimento que implementam melhores políticas relacionadas com o clima, que são muito relevantes para a capacidade de os países servirem a sua dívida a longo prazo", escrevem os economistas do Fundo no terceiro capítulo do relatório sobre a Estabilidade Financeira Global.