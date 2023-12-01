Guterres: Ações imediatas e vontade política podem evitar colapso da Terra

O secretário-geral das Nações Unidas afirmou hoje, na abertura da Cimeira Mundial de Ação Climática, no Dubai, que ainda é possível evitar o "colapso e incêndio do planeta" se os países agirem "agora", com liderança, cooperação e vontade política..Discursando na cerimónia de abertura da reunião de líderes políticos integrada na 28.ª conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP 28), António Guterres exortou os países a adotarem medidas urgentes para a "reduzirem drasticamente as emissões", acelerarem a transição justa e equitativa para as energias renováveis, e promoverem uma justiça climática que proteja os países em desenvolvimento..O secretário-geral da ONU começou por felicitar o presidente da COP28, Sultan Ahmed Al Jaber, pelo "início positivo" da conferência, "com uma aprovação rápida da agenda e a operacionalização histórica do Fundo para Perdas e Danos"..Recordando que no espaço de pouco tempo presenciou em dois pontos distantes do planeta -- Antártida e Nepal -- o derretimento da calote polar e a fusão de glaciares, Guterres disse que o desaparecimento do gelo polar e dos glaciares, à vista de todos, está a causar danos em todo o mundo, desde deslizamentos de terras e inundações até à subida dos mares, uma "doença" que os líderes mundiais "podem curar".."Os sinais vitais da Terra estão a falhar: emissões recorde, incêndios ferozes, secas mortais e o ano mais quente de sempre. Estamos a milhas dos objetivos do Acordo de Paris - e a minutos da meia-noite para o limite de 1,5 graus. Mas não é demasiado tarde. É possível evitar o colapso e o incêndio do planeta. Dispomos das tecnologias necessárias para evitar o pior do caos climático - se agirmos agora", afirmou..Lembrando que o painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas traçou "um caminho claro" para limitar o aquecimento global a 1,5 ºC acima dos valores médios da era pré-industrial, o secretário-geral da ONU frisou que para tal é necessário "liderança - cooperação - e vontade política" e é necessário "agora"..António Guterres chamou a atenção para o facto de o aquecimento global "estar a rebentar orçamentos, a fazer disparar os preços dos alimentos, a perturbar os mercados energéticos e a alimentar uma crise de custo de vida"..Para o responsável da ONU, a ação climática pode mudar a situação e as energias renováveis são um caminho certo para o planeta, para a saúde e para a economia.."O diagnóstico é claro: Em primeiro lugar, reduzir drasticamente as emissões. O G20 - que representa 80% das emissões mundiais - deve assumir a liderança. Exorto os países a acelerarem os seus calendários de emissões líquidas nulas, de modo a atingirem esse objetivo o mais próximo possível de 2040 nos países desenvolvidos e de 2050 nas economias emergentes", afirmou..Em segundo lugar, António Guterres assinalou a necessidade de acelerar uma transição justa e equitativa para as energias renováveis, porque a meta de 1,5 graus só é possível com o fim dos combustíveis fósseis, de modo a fornecer "energia limpa a todos até 2030".."Tenho uma mensagem para os líderes das empresas de combustíveis fósseis: a vossa velha estrada está a envelhecer rapidamente. Não se deixem levar por um modelo de negócio obsoleto. Liderem a transição para as energias renováveis. Não se enganem - o caminho para a sustentabilidade climática é também o único caminho viável para a sustentabilidade económica das vossas empresas", defendeu..Guterres exortou os governos a ajudarem a indústria a fazer "a escolha certa", regulamentando, legislando, colocando um preço justo no carbono, acabando com os subsídios aos combustíveis fósseis e adotando um imposto sobre os lucros inesperados..Em terceiro lugar, o secretário-geral das Nações Unidas, sublinhou que "há muito tempo que a justiça climática é necessária", pois "os países em desenvolvimento estão a ser devastados por catástrofes que não causaram".."Os custos exorbitantes dos empréstimos estão a bloquear os seus planos de ação climática. E o apoio é demasiado escasso e demasiado tardio", afirmou, acrescentando que o balanço global deve incluir um comprometimento com o aumento do financiamento, nomeadamente para adaptação e para perdas e danos.."E tem de apoiar a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento para mobilizar muito mais financiamento privado a custos razoáveis, frisou, instando os países desenvolvidos a mostrar como vão duplicar o financiamento da adaptação para 40 mil milhões de dólares por ano até 2025 - como prometido - e clarificar como vão cumprir os 100 mil milhões de dólares - como prometido..A COP28 vai decorrer até 12 de dezembro.