Dinheiro Vivo

Índia aperta restrições à exportação de arroz para controlar preços internos

Entre as novas medidas anunciadas pelo Ministério do Comércio e Indústria está a proibição da exportação de arroz basmati com preço inferior a 1200 dólares, com o objetivo de restringir o comércio internacional do grão cultivado na Índia.