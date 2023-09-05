Inflação na OCDE sobe em julho pela primeira vez desde outubro de 2022, para 5,9%

A taxa de inflação homóloga na OCDE aumentou ligeiramente em julho, para 5,9%, face a 5,7% em junho, registando a primeira subida desde outubro de 2022, sobretudo impulsionada pela aceleração dos preços na Turquia..Num comunicado divulgado esta terça-feira, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) refere que, excluindo a Turquia, estima que a inflação tenha permanecido globalmente estável em julho, tendo mesmo recuado em 26 dos 38 países da organização, em 17 dos quais mais de 0,5 pontos percentuais..A inflação da energia na OCDE permaneceu negativa, em -7,5%, após -9,6% em junho, tendo registado valores homólogos negativos em 30 países da OCDE e diminuído em 22 países relativamente ao mês anterior..Já a inflação dos produtos alimentares continuou em julho a recuar ao mesmo ritmo do mês anterior, para 9,2%, o nível mais baixo desde fevereiro de 2022, após 10,1% em junho..A inflação subjacente (que exclui os preços dos alimentos e da energia) aumentou ligeiramente, para 6,7%, face a 6,6% em junho..Na zona euro, a inflação homóloga medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) continuou a diminuir, embora a um ritmo mais lento do que nos dois meses anteriores, atingindo 5,3% em julho de 2023, após 5,5% em junho..Em agosto de 2023, de acordo com os dados provisórios do Eurostat, estima-se que a inflação tenha permanecido estável na área do euro, mas com grande variabilidade entre os Estados-membros: em França, a inflação medida pelo IHPC terá aumentado para 5,7%, após 5,1% em julho, com um aumento acentuado dos preços dos produtos energéticos, enquanto as estimativas da inflação global se mantiveram globalmente estáveis na Alemanha e diminuíram em Itália..Estima-se que a inflação da energia na zona do euro tenha voltado a diminuir em agosto, enquanto a inflação subjacente terá abrandado para 5,3%, após 5,5% em julho..No G7, a inflação homóloga manteve-se estável, em 3,9%, em julho..A maior descida foi observada no Reino Unido, onde a inflação energética caiu acentuadamente. No entanto, a taxa de inflação no Reino Unido ainda é a mais elevada entre os países do G7..A inflação também diminuiu em Itália, França e Alemanha, mas, em contrapartida, aumentou no Canadá e nos Estados Unidos, permanecendo, ainda assim, mais de 2,5 pontos percentuais abaixo da taxa média da OCDE..No Japão, a inflação manteve-se estável, continuando as rubricas não alimentares e não energéticas a ser os principais contribuidores para a inflação global em todos os países do G7, em julho..No G20, a inflação homóloga aumentou para 5,8% em julho de 2023, face a 5,5% em junho..A inflação aumentou na Índia, pelo segundo mês consecutivo, e no Brasil, após um ano de queda contínua..Em contrapartida, a inflação diminuiu na Argentina, África do Sul, Arábia Saudita, Indonésia e China, onde a inflação total foi negativa pela primeira vez desde fevereiro de 2021.