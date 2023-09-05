DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Inflação na OCDE sobe em julho pela primeira vez desde outubro de 2022, para 5,9%

Em agosto de 2023, de acordo com dados provisórios do Eurostat, estima-se que a inflação tenha permanecido estável na área do euro, mas com grande variabilidade entre os Estados-membros.
Publicado a

A taxa de inflação homóloga na OCDE aumentou ligeiramente em julho, para 5,9%, face a 5,7% em junho, registando a primeira subida desde outubro de 2022, sobretudo impulsionada pela aceleração dos preços na Turquia.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) refere que, excluindo a Turquia, estima que a inflação tenha permanecido globalmente estável em julho, tendo mesmo recuado em 26 dos 38 países da organização, em 17 dos quais mais de 0,5 pontos percentuais.

A inflação da energia na OCDE permaneceu negativa, em -7,5%, após -9,6% em junho, tendo registado valores homólogos negativos em 30 países da OCDE e diminuído em 22 países relativamente ao mês anterior.

Já a inflação dos produtos alimentares continuou em julho a recuar ao mesmo ritmo do mês anterior, para 9,2%, o nível mais baixo desde fevereiro de 2022, após 10,1% em junho.

A inflação subjacente (que exclui os preços dos alimentos e da energia) aumentou ligeiramente, para 6,7%, face a 6,6% em junho.

Na zona euro, a inflação homóloga medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) continuou a diminuir, embora a um ritmo mais lento do que nos dois meses anteriores, atingindo 5,3% em julho de 2023, após 5,5% em junho.

Em agosto de 2023, de acordo com os dados provisórios do Eurostat, estima-se que a inflação tenha permanecido estável na área do euro, mas com grande variabilidade entre os Estados-membros: em França, a inflação medida pelo IHPC terá aumentado para 5,7%, após 5,1% em julho, com um aumento acentuado dos preços dos produtos energéticos, enquanto as estimativas da inflação global se mantiveram globalmente estáveis na Alemanha e diminuíram em Itália.

Estima-se que a inflação da energia na zona do euro tenha voltado a diminuir em agosto, enquanto a inflação subjacente terá abrandado para 5,3%, após 5,5% em julho.

No G7, a inflação homóloga manteve-se estável, em 3,9%, em julho.

A maior descida foi observada no Reino Unido, onde a inflação energética caiu acentuadamente. No entanto, a taxa de inflação no Reino Unido ainda é a mais elevada entre os países do G7.

A inflação também diminuiu em Itália, França e Alemanha, mas, em contrapartida, aumentou no Canadá e nos Estados Unidos, permanecendo, ainda assim, mais de 2,5 pontos percentuais abaixo da taxa média da OCDE.

No Japão, a inflação manteve-se estável, continuando as rubricas não alimentares e não energéticas a ser os principais contribuidores para a inflação global em todos os países do G7, em julho.

No G20, a inflação homóloga aumentou para 5,8% em julho de 2023, face a 5,5% em junho.

A inflação aumentou na Índia, pelo segundo mês consecutivo, e no Brasil, após um ano de queda contínua.

Em contrapartida, a inflação diminuiu na Argentina, África do Sul, Arábia Saudita, Indonésia e China, onde a inflação total foi negativa pela primeira vez desde fevereiro de 2021.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt