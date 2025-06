Lisboa é a 39ª cidade do mundo com mais qualidade de vida para expatriados

Quando olhamos para as maiores áreas metropolitanas do mundo, com uma população superior a dez milhões de habitantes, Paris (32.º posição no ranking global), Nova Iorque (40.º posição no ranking global) e Londres (45.º posição no ranking global) ocupam as primeiras posições. "Embora sejam locais cobiçados e populares para os expatriados, as cidades desta dimensão enfrentam frequentemente um conjunto de desafios em termos de infraestruturas e de qualidade de vida geral", destaca o comunicado.