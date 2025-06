Dinheiro Vivo

Mortes por doenças e acidentes de trabalho atingem três milhões por ano

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias malignas e as doenças respiratórias estão entre as entre as três principais causas de morte relacionadas com o trabalho, contribuindo com mais de três quartos da mortalidade.