PE quer nova lei da liberdade dos media aprovada ainda nesta legislatura

Num encontro com jornalistas, em Bruxelas, a relatora do PE para a Lei Europeia da Liberdade dos Meios de Comunicação Social (EMFA, na sigla inglesa), a eurodeputada Sabine Verheyen (PPE) anunciou a ambição de concluir as negociações com o Conselho da União Europeia (UE) e ter um texto de compromisso "o mais tardar em fevereiro de 2024", ainda na atual legislatura.