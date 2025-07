Preços do petróleo Brent e WTI sobem e aproximam-se dos 100 dólares o barril

"Numa altura em que os bancos centrais começam a ver a luz ao fim do túnel da inflação, o petróleo na casa dos 100 dólares será incrivelmente indesejável. Não tenho a certeza se há muita lógica económica em conduzir a economia global para a recessão, se a OPEP+ perseverar com estes cortes, o que me faz questionar até que ponto o preço irá subir e quão sustentável será", salientou.