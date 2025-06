Putin participa na cimeira virtual do G20 na quarta-feira

A Rússia e a China não subscreveram o Estatuto de Roma, na origem do Tribunal Penal Internacional. Não sendo Estados-membros, Putin não é abrangido pelo mandado de captura nesses territórios. Os Estados Unidos retiraram-se da organização, durante a administração de George W. Bush, perante a perspetiva da invasão do Iraque. A África do Sul é um dos 123 países que ratificaram ou aderiram ao Tribunal Penal Internacional, desde a sua instituição, em 1998, assim como a Índia.