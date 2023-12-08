DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Taxa de desemprego nos EUA recua para 3,7% em novembro

A taxa de desemprego nos EUA recuou duas décimas para 3,7% em novembro, segundo dados divulgados pela secretaria de estatísticas do trabalho (BLS, na sigla em inglês).

Em novembro, registaram-se mais 199.000 postos de trabalho, 49.000 empregos acima do valor registado no mês anterior.

O mercado de trabalho norte-americano está a criar emprego há 35 meses consecutivos.

O número de desempregados de longa duração (há 27 semanas ou mais) caiu, no mês em análise, para 1,2 milhões, ou seja, 18,3% do total.

Por sua vez, o número de pessoas empregadas a tempo parcial diminuiu em 295.000 para quatro milhões.

Já o número de pessoas que procuravam emprego (e que ainda não faziam parte da força de trabalho) foi de 5,3 milhões.

