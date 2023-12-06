Transporte aéreo "nunca esteve tão perto" de regressar a níveis pré-pandemia

O transporte aéreo de passageiros "nunca esteve tão perto" de eliminar os efeitos da crise causada pela pandemia de covid-19, recuperando em outubro 98,4% da sua atividade global de 2019, anunciou terça-feira a principal associação do setor..O dinamismo da atividade, calculado em receitas por quilómetro (RPK, na sigla inglesa), um dos índices de referência do setor, foi impulsionado sobretudo pelos voos domésticos que cresceram para 104,8% do nível de antes da crise, sublinhou a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA),.É a China, ainda sujeita há um ano a restrições de viagem para tentar conter a transmissão da covid-19, que explica este registo: os voos domésticos registaram um "crescimento de três dígitos" em comparação com 2022, sublinhou a IATA, em comunicado..Os voos internacionais, cuja recuperação foi posterior à pandemia, também registaram um forte crescimento em outubro, de quase 30% num ano, atingindo 94,4% dos níveis do mesmo mês de 2019..Este atraso deve-se principalmente à situação na Ásia-Pacífico, onde as ligações internacionais ainda atingem apenas 80,5% da frequência pré-pandemia, observou esta associação..Apesar de tudo, com "os sólidos resultados de outubro", o setor da aviação "nunca esteve tão perto de conseguir uma recuperação completa do tráfego após a pandemia", saudou o diretor-geral da IATA, Willie Walsh, citado no comunicado..De acordo com as últimas projeções da IATA, publicadas em junho e que deverão ser atualizadas esta quarta-feira, o transporte aéreo deverá quase regressar em 2023 ao número de passageiros antes da crise sanitária, com 4,35 mil milhões, face aos 4,54 mil milhões em 2019..Globalmente, espera-se que as empresas registem os primeiros lucros este ano desde a pandemia de covid-19, com 9,8 mil milhões de dólares (nove mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual)..Estas empresas perderam cerca de 183 mil milhões de dólares (170 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) cumulativamente entre 2020 e 2022.