Trinta em cada cem moçambicanos têm conta no banco

De acordo com dados de um relatório estatístico deste mês do Banco de Moçambique, compilados hoje pela Lusa, em junho passado os bancos comerciais do país tinham o equivalente a 30,1 contas bancárias por cada cem adultos, contra 23,9 em 2013. Contudo, o maior registo neste rácio foi atingido em junho de 2017, com 36,2 contas bancárias por cada cem adultos.